Glovo sotto inchiesta a Milano | caporalato digitale per 40.000 rider retribuzioni fino all’81% inferiori al contratto

La Procura di Milano ha aperto un’indagine contro Glovo, la società spagnola leader nelle consegne a domicilio. Secondo le accuse, l’azienda avrebbe sfruttato i rider italiani, con retribuzioni fino all’81% più basse rispetto a quanto previsto dai contratti. Sono circa 40.000 i lavoratori coinvolti in questa vicenda, che ora rischia di portare a provvedimenti e chiarimenti ufficiali.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine su Glovo, la società spagnola leader nelle consegne a domicilio, con l'accusa di caporalato digitale. Il decreto urgente emesso dal Pubblico Ministero Paolo Storari mira a un controllo giudiziario su Foodinho, controllata italiana di Glovo, riguardando circa 40.000 rider attivi sul territorio nazionale. L'indagine si concentra su presunte retribuzioni fino all'81% inferiori agli standard contrattuali e al 76% sotto la soglia di povertà. Un nuovo fronte si apre nella battaglia per la tutela dei lavoratori del settore delle consegne, un comparto in continua espansione ma spesso caratterizzato da condizioni precarie.

