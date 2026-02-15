Ricordo vittime di Cutro a scuola il dirigente Arcuri | è stato un equivoco

Il dirigente scolastico Arcuri ha spiegato che il ricordo delle vittime di Cutro, programmato per essere celebrato a scuola, è stato causato da un fraintendimento. La confusione ha portato alla cancellazione dell’evento, ma ora Arcuri assicura che si terrà comunque entro il 25 febbraio. Un dettaglio importante è che l’evento prevedeva la proiezione di fotografie e testimonianze, che ora saranno riproposte.

Cutro, il preside Arcuri chiarisce: "Un errore interpretativo, l'evento si farà entro il 25 febbraio". Il dirigente scolastico dell'Istituto 'Barlacchi-Lucifero' di Crotone, Girolamo Arcuri, ha smentito le accuse di aver ostacolato una manifestazione in ricordo delle 94 vittime del naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023. Un fraintendimento legato all'interpretazione di una circolare ministeriale aveva generato un acceso dibattito pubblico e critiche sui social media. Arcuri ha assicurato che l'iniziativa commemorativa sarà organizzata in collaborazione con la Cgil entro il 25 febbraio.