Il ricordo negato di Cutro diventa un caso nazionale

Il dirigente scolastico dell’IIS Barlacchi-Lucifero a Crotone ha impedito l’organizzazione di una cerimonia per ricordare le vittime del naufragio di febbraio 2023, suscitando un acceso dibattito nazionale. La decisione ha generato critiche da parte di studenti e associazioni, che chiedono di mantenere vivo il ricordo di quella tragedia. La polemica si è intensificata tra chi considera la commemorazione un dovere e chi ritiene che la scuola debba mantenersi distante da queste iniziative. La questione riguarda anche il ruolo delle istituzioni educative nel preservare la memoria di eventi tragici.

