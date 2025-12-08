Corruzione l’Italia delle mazzette | oltre mille indagati in un anno
Un esercito di mille indagati, quasi un’inchiesta a settimana, un contagio che dalle grandi città arriva ai centri più piccoli. La fotografia scattata da Libera per il 2025 è un’istantanea allarmante di un Paese dove la corruzione sembra avanzare senza freni, infiltrandosi in ogni settore della vita pubblica. Dall’assegnazione degli appalti alla falsificazione di documenti, dai concorsi universitari ai servizi scolastici, il sistema Italia mostra un volto oscuro e profondamente malato, con 49 procure mobilitate in 16 regioni. Dal 1° gennaio al 1° dicembre 2025, l’associazione ha censito 96 inchieste per corruzione e concussione, il doppio rispetto alle 48 del 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Libera", Calabria seconda in Italia per indagati e corruzione rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X
Dossier Libera: in un anno 1.028 indagati per corruzione in 15 regioni Nell’inchiesta “Italia sotto mazzetta”, la Puglia si colloca sul gradino più basso del “podio” dopo Campania e Calabria. Le aree meridionali, comprese le isole, risultano le più colpite L’articol - facebook.com Vai su Facebook
“Italia Sotto Mazzetta”: Quadro allarmante con oltre mille indagati nel 2025 - Analisi sul fenomeno Corruzione Italia 2025: il dossier Libera rivela oltre 1000 indagati in 96 inchieste. Da ilmetropolitano.it