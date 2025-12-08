Corruzione l’Italia delle mazzette | oltre mille indagati in un anno

Un esercito di mille indagati, quasi un’inchiesta a settimana, un contagio che dalle grandi città arriva ai centri più piccoli. La fotografia scattata da Libera per il 2025 è un’istantanea allarmante di un Paese dove la corruzione sembra avanzare senza freni, infiltrandosi in ogni settore della vita pubblica. Dall’assegnazione degli appalti alla falsificazione di documenti, dai concorsi universitari ai servizi scolastici, il sistema Italia mostra un volto oscuro e profondamente malato, con 49 procure mobilitate in 16 regioni. Dal 1° gennaio al 1° dicembre 2025, l’associazione ha censito 96 inchieste per corruzione e concussione, il doppio rispetto alle 48 del 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

