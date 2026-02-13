Conad richiama focaccine farcite per presenza di corpi estranei | i lotti interessati

Conad ha avviato un richiamo di focaccine farcite dopo aver scoperto la possibile presenza di corpi estranei nel prodotto. Il problema è stato riscontrato durante controlli di qualità e riguarda alcuni lotti specifici. La catena di supermercati invita i clienti a controllare attentamente la confezione e a non consumare il prodotto se appartiene ai lotti segnalati. Questa azione mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire eventuali rischi per la salute.

Maxi richiamo di focaccine farcite Conad. A seguito di controlli il produttore ha segnalato la possibile presenza di corpi estranei nell'alimento: l'elenco dei lotti interessati.