Ricerca un semplice esame del sangue per una diagnosi precoce della sepsi

Un nuovo studio condotto all’Ospedale San Donato di Arezzo rivela che un semplice esame del sangue può individuare in anticipo le infezioni gravi, come la sepsi. La ricerca ha coinvolto oltre 600 pazienti e mostra come questa procedura possa accelerare la diagnosi e migliorare i trattamenti. La scoperta nasce dall’osservazione di pattern specifici nei campioni di sangue raccolti durante le visite.

Un lavoro multidisciplinare condotto su oltre 600 pazienti presso l’Ospedale San Donato di Arezzo dimostra come un semplice esame del sangue possa aiutare a individuare precocemente le infezioni più gravi. La sepsi è una risposta anomala e sproporzionata dell’organismo a un’infezione, nella maggior parte dei casi di origine batterica. In alcune persone, infatti, il sistema immunitario può reagire in modo eccessivo, arrivando a danneggiare organi e tessuti anziché proteggere il corpo, con conseguenze potenzialmente molto gravi. Lo studio ha valutato l’efficacia del cosiddetto MDW (Monocyte Distribution Width), un valore ottenuto automaticamente dal normale emocromo in tempi molto rapidi, circa cinque minuti dall’arrivo della provetta in laboratorio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un semplice esame del sangue può fare la differenza per individuare subito il rischio di sepsi.

