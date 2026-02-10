Un semplice esame del sangue può fare la differenza per individuare subito il rischio di sepsi. A Arezzo, alcuni medici stanno iniziando a usare questa procedura più spesso, sperando di salvare più vite. La sepsi, infatti, è una reazione eccessiva del corpo a un'infezione, spesso batterica, che può degenerare rapidamente se non viene riconosciuta in tempo.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – La sepsi è una risposta anomala e sproporzionata dell’organismo a un’ infezione, nella maggior parte dei casi di origine batterica. In alcune persone, infatti, il sistema immunitario può reagire in modo eccessivo, arrivando a danneggiare organi e tessuti anziché proteggere il corpo, con conseguenze potenzialmente molto gravi. L’importanza della diagnosi tempestiva. Riconoscere l’infezione nelle fasi iniziali è quindi fondamentale per aumentare le possibilità di cura e prevenire l’evoluzione verso forme severe. Individuare tempestivamente la sepsi, una patologia definita “tempo-dipendente”, può fare la differenza nella presa in carico del paziente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un semplice esame del sangue può aiutare a riconoscere subito il rischio di sepsi

La presenza di sangue nelle urine, nota come ematuria, può essere sintomo di condizioni serie che richiedono un'immediata valutazione medica.

