Riapre oggi la SS163 interrotta prima di Vietri sul Mare

Oggi la strada SS163 riapre dopo essere stata chiusa a causa di una frana avvenuta giovedì pomeriggio vicino a Vietri sul Mare. Le verifiche tecniche svolte negli ultimi giorni hanno confermato che il tratto è sicuro, permettendo il ripristino del traffico. La riapertura riguarda sia il costone interessato dal distacco di terra sia la strada superiore, che erano rimasti chiusi per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dopo aver analizzato i risultati delle ispezioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il confortante esito delle indagini tecniche eseguite in questi giorni sia lungo il costone interessato dalla frana di giovedì pomeriggio che sul tratto di strada sovrastante, consentirà nelle prossime ore la riapertura della SS163 interrotta precauzionalmente in territorio di Vietri sul Mare. Dalle ore 17 di oggi, domenica 15 febbraio 2026, la ripresa della circolazione stradale sarà consentita a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici lungo la corsia interna. La decisione è stata assunta in seguito all’elaborazione dei dati rilasciati in sede di indagini geotecniche e geognostiche eseguite anche mediante l’utilizzo di laser-scanner e droni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riapre oggi la SS163 interrotta prima di Vietri sul Mare SS163 Amalfitana chiusa a Vietri sul Mare: stop a Fuenti, traffico deviato La strada statale 163 “Amalfitana” è stata chiusa a Vietri sul Mare, precisamente in località Fuenti. Frana in località Fuenti: riapre la SS163 Amalfitana tra Vietri e Cetara Vietri sul Mare e Cetara riaprono la strada. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riapre oggi alle ore 19 la SS163 Amalfitana interrotta da una frana in località Fuenti; Frana in località Fuenti: stasera riapre la SS163 Amalfitana tra Vietri e Cetara; Riapre oggi alle ore 19 la SS163 Amalfitana interrotta da una frana in localit Fuenti; Riapre con un giorno di anticipo la SS163 Amalfitana. Riapre dalle 17 di oggi la SS163 interrotta prima di Vietri sul MareStampa Dalle ore 17 di oggi, domenica 15 febbraio 2026, la ripresa della circolazione stradale sarà consentita a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici lungo la corsia interna. La d ... salernonotizie.it Costiera Amalfitana, la SS163 riapre a tempo di record dopo la frana di VietriVia libera alla circolazione dalle ore 17 di oggi con senso unico alternato. I rilievi tecnici effettuati con droni e laser-scanner hanno escluso fratture profonde nel versante. cronachedellacampania.it Riapre il ponte di via Borgo del Majno Da oggi le auto possono tornare a circolare sul ponte di via Borgo del Majno. La vecchia struttura è stata demolita e ricostruita integralmente per garantire maggiore sicurezza. L’investimento per la realizzazione dell’o facebook