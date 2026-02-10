Frana in località Fuenti | riapre la SS163 Amalfitana tra Vietri e Cetara

Vietri sul Mare e Cetara riaprono la strada. Dopo lo smottamento di venerdì scorso in località Fuenti, i lavori di messa in sicurezza sono andati più veloci del previsto. I due Comuni annunciano che già domani sarà possibile tornare a usare la SS163 Amalfitana tra Vietri e Cetara, un giorno prima rispetto alle previsioni. La strada torna così a essere aperta, permettendo di riprendere il traffico normalmente.

Con un giorno di anticipo rispetto alla roadmap tracciata per l’intervento di messa in sicurezza dopo lo smottamento di venerdì scorso in località Fuenti, i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara annunciano l’imminente riapertura della SS163 Amalfitana.Il via libera alla ripresa della circolazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Fuenti Frana Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuola Una frana ha investito questa mattina la statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara. SS163 Amalfitana chiusa a Vietri sul Mare: stop a Fuenti, traffico deviato La strada statale 163 “Amalfitana” è stata chiusa a Vietri sul Mare, precisamente in località Fuenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fuenti Frana Argomenti discussi: Frana in Costiera Amalfitana, chiusa la SS163: le immagini dal drone; Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuola; Dramma maltempo, nuova frana in Costiera Amalfitana: chiusa la SS163; Frana a Fuenti, chiusa la statale Amalfitana in territorio di Cetara. Frana in località Fuenti: riapre la SS163 Amalfitana tra Vietri e CetaraIl via libera alla ripresa della circolazione stradale, seppur a sensi di marcia alternati regolati da impianti semaforici, è previsto per il tardo pomeriggio di oggi ... salernotoday.it Frana a Fuenti: nuovi orari Sita Sud tra Amalfi e SalernoL’emergenza legata alla grossa frana caduta in località Fuenti continua a produrre effetti concreti sulla mobilità della Costiera Amalfitana. La chiusura al traffico della Strada Statale 163 Amalfitan ... ilvescovado.it ++ ++ La frana si è verificata nel pomeriggio in località Feliceto, lungo un sentiero di campagna. Inutili i soccorsi - facebook.com facebook FRANA A PRIGNANO Senso unico alternato su #sp19, in località Casa Azzoni nel comune di Prignano sulla Secchia, si è verificato, il distacco di parte del versante di monte della strada, causando la parziale occupazione della sede viaria. #Modena #P x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.