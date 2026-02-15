Riappare la storica insegna del teatro Adriano

L'insegna storica del teatro Adriano di Montecatini Terme è tornata in luce dopo anni di assenza, grazie a un intervento di restauro. La riapparizione sul grande palcoscenico ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i residenti, che hanno rivisto un simbolo della città in un momento di grande visibilità televisiva. La nuova insegna, composta da sole sei lettere, ha attirato l’attenzione durante la trasmissione ’Cash or Trash’ condotta da Paolo Conticini, portando Montecatini Terme al centro dell’attenzione nazionale.

MONTECATINI TERME (Pistoia) Un’insegna di sole sei lettere che, d’improvviso, ha riportato sul grande palcoscenico la città di Montecatini Terme nel prime-time serale sul Nove, durante la trasmissione ’Cash or Trash’ condotta da Paolo Conticini. Ma un’effige che, per la cittadina termale, è iconica: la scritta teatro, in riferimento al vecchio Adriano, che era anche un cinema, ha fatto la storia ma per molti anni è rimasto un vero ’buco nero’ nel cuore del centro, in via San Martino. Fino a venerdì sera quando, improvvisamente, quel pezzo di storia è riapparso (nella foto): nelle mani di un appassionato collezionista di Imola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riappare la storica insegna del teatro Adriano La Promessa, anticipazioni 18 gennaio: Manuel riappare, Catalina rifiuta Adriano Adriano Celentano riappare sui social. C’entra Sanremo? Adriano Celentano torna a farsi vedere sui social dopo anni di silenzio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Adriano Celentano riappare sui social: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco” facebook