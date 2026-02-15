Restyling Ponte Vecchio Storico restauro dei piloni Opera la pratese Piacenti

Il restauro dei piloni di Ponte Vecchio, iniziato a causa dell'usura accumulata in 681 anni di esposizione alle acque dell’Arno, coinvolge la storica opera della ditta pratese Piacenti. La manutenzione mira a rafforzare le strutture, che hanno resistito alle piene del fiume e alle distruzioni della Seconda guerra mondiale. I lavori, che dureranno circa quattro mesi, potrebbero partire già a maggio o al massimo a giugno, e saranno completati entro la fine dell’estate.

Ponte Vecchio si fa il tagliando dopo 681 anni di pile inzuppate nell'Arno. Più forte di tutti – delle piene feroci del suo fiume e della barbarie nazista che s'inchinò alla sua bellezza – il simbolo di Firenze per antonomasia si appresta ad assumere un potente ricostituente: quattro mesi di massiccio restyling che prenderanno il via forse già a maggio, o al più tardi in giugno, per concludersi alla fine dell'estate. Un lavoro scrupoloso e raffinato di ripulitura e consolidamento che sarà svolto con una tecnica suggestiva. Una sorta di rimorchio traghetterà infatti ogni giorno dalla dirimpettaia sponda dei Canottieri due 'pontoni' sopra i quali tecnici specializzati lavoreranno al restyling delle pile e delle pigne dello storico ponte datato 1345.