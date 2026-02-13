Porfido | c’è il restyling Si rifanno i selciati Il via dal Ponte Vecchio
Il 16 febbraio, i lavori di restyling del porfido prenderanno il via da Ponte Vecchio, dove verranno sostituiti i blocchi di selciato, un intervento deciso dalla giunta Biancani per migliorare le condizioni della pavimentazione storica.
Il 16 febbraio partiranno dal selciato di Ponte Vecchio i lavori di sostituzione dei blocchi di porfido, annunciati dalla giunta Biancani. Per circa dieci giorni – tanto dovrebbero durare i lavori – il ponte resterà chiuso al transito. Via Ponte Vecchio resterà accessibile dalla strada statale 16 fino all’ex area Suzuki. L’intervento rientra nel piano da 100mila euro stanziato dall’amministrazione comunale per sistemare il porfido in alcune delle vie maggiormente significative della città. "E’ nostro obiettivo – spiega il sindaco Andrea Biancani – di migliorare la sicurezza della viabilità, il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’area sotto il Ponte della Musica è stata acquisita dal municipio. Adesso si pensa al restyling
L’area sotto il Ponte della Musica, nel quartiere Flaminio, è stata recentemente acquisita dal municipio.
P.S. Giovanni, il punto sui lavori: si parte da Ponte Vecchio, le strade d'asfaltare e cantiere per il sottopasso
