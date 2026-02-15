Ponte Vecchio il restyling storico Piloni a nuova vita dopo 700 anni Un rimorchio in Arno per i ponteggi

Il restauro di Ponte Vecchio ha preso il via perché i piloni, dopo oltre sette secoli, avevano bisogno di manutenzione. La struttura, che da secoli attraversa il fiume Arno, si prepara a ricevere interventi di consolidamento per garantire la stabilità futura. Sono stati posizionati rimorchi per i ponteggi direttamente nel corso d’acqua, per lavorare più facilmente sulle parti sommerse.

Firenze, 15 febbraio 2026 – Ponte Vecchio si fa il tagliando dopo 681 anni di pile inzuppate nell'Arno. Più forte di tutti – delle piene feroci del suo fiume e della barbarie nazista che s'inchinò alla sua bellezza – il simbolo di Firenze per antonomasia si appresta ad assumere un potente ricostituente: quattro mesi di massiccio restyling che prenderanno il via forse già a maggio, o al più tardi in giugno, per concludersi alla fine dell'estate. Come funzionano i lavori. Un lavoro scrupoloso e raffinato di ripulitura e consolidamento che sarà svolto con una tecnica suggestiva. Una sorta di rimorchio traghetterà infatti ogni giorno dalla dirimpettaia sponda dei Canottieri due 'pontoni' sopra i quali tecnici specializzati lavoreranno al restyling delle pile e delle pigne dello storico ponte datato 1345.