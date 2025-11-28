I pronostici di venerdì 28 novembre | Serie A Serie B Liga Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 28 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B B, Liga, Eredivisie, Bundesliga e Ligue 1 Saranno Como e Sassuolo ad alzare il sipario sulla tredicesima giornata di Serie A, due squadre protagoniste lunedì scorso dei due posticipi dell’ultimo turno, giocate rispettivamente contro Torino e Pisa. I lariani hanno allungato la lunga striscia di imbattibilità tornando a vincere dopo due pareggi consecutivi: letteralmente strapazzato il Torino di Marco Baroni, schiantato addirittuta 5-1 a domicilio. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 28 novembre: Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

