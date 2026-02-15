Remuntada Monza | Hernani e Petagna firmano la vittoria con la Juve Stabia

Il Monza ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Hernani e Petagna, dopo aver subito un gol iniziale dalla Juve Stabia. La squadra ha dimostrato di saper reagire e di credere nella vittoria, anche quando era sotto di un gol. La partita si è accesa nella ripresa, con i padroni di casa che hanno preso in mano le redini del gioco e trovato la rete decisiva.

Monza, 15 febbraio 2026 - I numeri non mentono, serve la scintilla. Il Monza sembra aver bisogno di andare inizialmente in svantaggio per poi scuotersi. Per la terza volta nelle ultime quattro gare i biancorossi conquistano i tre punti in rimonta: stavolta ad arrendersi, per 2-1, è la Juve Stabia che si spegne dopo un ottimo primo tempo. Percorso inverso invece per gli uomini di Bianco, bravi a crescere dopo un pessimo avvio e a imporre tutto il proprio talento nella ripresa. Decisivi i gol di Hernani -migliore in campo e al quarto gol in maglia Monza da gennaio ad oggi- e di un sempre più ritrovato Petagna.