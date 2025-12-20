Lezione del Monza la Carrarese va al tappeto | Birindelli Delli Carri e Petagna firmano il poker

MONZA – Non c’è storia allo U-Power Stadium. Il Monza travolge la Carrarese con un netto 4-1, frutto di una prestazione autoritaria. Mattatore di giornata è Samuele Birindelli, autore di una doppietta che ha spianato la strada ai brianzoli. L’approccio dei padroni di casa è feroce. Dopo appena 9 minuti, Birindelli sblocca il match con un capolavoro balistico: un destro al volo di esterno collo, sugli sviluppi di un corner, che non lascia scampo a Bleve. La Carrarese accusa il colpo, prova timidamente a reagire con Schiavi e Finotto, ma sbatte contro l’organizzazione difensiva avversaria. Il Monza, spinto da un ispirato Keita Baldé, protesta per due episodi dubbi in area (su Dany Mota e Keita), ma il Var conferma le decisioni dell’arbitro Perenzoni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

