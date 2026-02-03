Riposizionati i cartelli dedicati ai partigiani L’impegno dell’Anpi dopo la rimozione

Questa mattina i cartelli dedicati ai partigiani sono stati rimessi al loro posto. Dopo settimane di polemiche e proteste, l’Anpi di Licciana Nardi ha deciso di riposizionare i cartelli metallici, che erano stati rimossi nei mesi scorsi. I cartelli erano collocati lungo i sentieri tra le frazioni di Tavernelle, Taponecco e Apella, e rappresentano un ricordo importante per la comunità locale. Ora si aspettano eventuali nuove discussioni sulla loro presenza o meno nei sentieri di montagna.

Nei mesi scorsi erano stati asportati una dozzina di cartelli metallici, collocati a suo tempo dall' Anpi di Licciana Nardi, lungo i sentieri di collegamento fra le frazioni di alta montagna come Tavernelle, Taponecco e Apella. Luoghi che durante il secondo conflitto mondiale erano stati teatro di azioni belliche fra formazioni partigiane e truppe d'occupazione tedesche. Queste tabelle riportavano le testimonianze, il pensiero, i desideri per un'Italia migliore scritti dagli uomini della Resistenza in quei momenti di estrema difficoltà e narravano la storia fatta di lutti, uccisioni, fame e patimenti sopportate dalla popolazione locale in quel periodo, il più buio per il nostro Paese.

