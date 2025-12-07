Thor è davvero un martello divino Barford ci prova Caupain fa e disfa
Jaylen BARFORD (30 minuti, 49 da 2, 25 da 3, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 1 assist, 14 punti). Ci mette tutta la sua carica agonistica, impensierisce spesso la difesa ospite, sbuffa e lotta. Per lui prestazione valida. Voto 7 Jokhow Panom THOR (25 minuti, 47 da 2, 44 da 3, 02, 8 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 assist, 2 stoppate, 20 punti) Gara da vero "martello divino"; si rivelerà uno dei migliori acquisti degli ultimi anni. Dopo un paio di match di studio sembra avere compreso cosa vuol dire giocare in Europa. Mette al servizio del team le sue lunghe leve, il suo atletismo, e un’eccellente mira dalla lunga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
