Educazione finanziaria violenza economica soft skills scuola-lavoro e orientamento | ecco perché Startup Your Life è un alleato prezioso per studenti e docenti

Orizzontescuola.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto Startup Your Life, offerto gratuitamente dalla Banking Academy di ESG Italy UniCredit,  ha finora coinvolto 150mila studenti delle superiori allenandone in modo innovativo competenze strategiche per la loro crescita umana e professionale. Dall’educazione finanziaria, all’imprenditorialità alla sostenibilità, ai temi legati alla violenza economica, per dare loro gli strumenti utili ad affrontare al meglio . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

