Emergenza maltempo continua Trotta | La Calabria chiede risposte strutturali

Il maltempo ha causato danni in Calabria, e Trotta denuncia che le imprese locali non hanno ancora ricevuto i fondi promessi. La regione, ancora ferita dalla furia del Ciclone Harry, aspetta risposte concrete per interventi di manutenzione che continuano a essere rinviati. Le strade sono ancora sconnesse e molte aziende sono in difficoltà.

Il segretario della Cgil Calabria: "Arrivino prima possibile aiuti alle imprese gravemente compromesse affinché possano prima possibile riportare a regime le loro attività" "Ancora una volta la Calabria è in ginocchio. Frane, esondazioni, strade crollate, quartieri isolati. Ribadiamo che non è più rimandabile la programmazione di un piano di manutenzione straordinario che poggi su un piano di assunzioni in grado di sostenerne la fattibilità", aggiunge il segretario. "Il cambiamento climatico ci impone di guardare a cicloni e non solo, non come eventi straordinari ma ordinari. Solo adottando questo tipo di approccio potremo dare sollievo a quella che è attualmente un'emergenza continua.