Oggi a Catanzaro tecnici e autorità si sono incontrati per discutere i prossimi interventi sulla costa di Bocale, a Reggio Calabria. La riunione si è svolta nella sede del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, con l’obiettivo di pianificare i lavori necessari per mettere in sicurezza e migliorare il tratto costiero.

Si è svolta oggi a Catanzaro, presso la sede del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, una riunione tecnica operativa dedicata al futuro della costa sud di Reggio Calabria, con particolare attenzione al tratto costiero di Bocale. L’incontro è stato richiesto congiuntamente dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, e dal consigliere metropolitano e comunale Antonino Zimbalatti, che hanno evidenziato la necessità di un intervento strutturale urgente per contrastare l’erosione progressiva che sta minacciando l’integrità del litorale. Il dibattito ha coinvolto esperti del settore, tecnici regionali e rappresentanti delle istituzioni competenti, con l’obiettivo di valutare soluzioni concrete per la protezione del tratto costiero, considerato strategico sia dal punto di vista ambientale che per la sicurezza delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tecnici e autorità si incontrano a Reggio Calabria per pianificare interventi strutturali sulla costa di Bocale

Approfondimenti su Reggio Calabria

Antonio Tajani è arrivato a Reggio Calabria per fare il punto sui danni provocati dal maltempo.

Sono iniziati i lavori sulla Fondo Valle Isclero a Dugenta, con l’amministrazione locale che esprime apprezzamento per il cantiere in corso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Reggio Calabria

Argomenti discussi: Interreg Greece-Italy 2021-2027: il 4 febbraio in Cittadella l’Infoday sulle nuove call per i progetti di cooperazione; Frana Niscemi: continua l’impegno del Servizio nazionale; A Faenza si è svolto il Corso di Formazione I.E.F. 2026; Varata Nave Quirinale.

Call center truffaldini si fingevano tecnici o autorità: sei aziende nei guaiL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato sanzioni superiori a 500mila euro a sei società di call center operanti nei settori energetico e delle telecomunicazioni. Le aziende ... hwupgrade.it

Tagliamento, verso un confronto fra tecnici dei Comuni e dell'Autorità di bacinoUn confronto tra i tecnici indicati dai comuni interessati dalle opere e quelli dell'Autorità di bacino che ha redatto il piano per la salvaguardia dei territori da piene anche potenzialmente ... rainews.it

Pasticceria La Mimosa | Reggio di Calabria - facebook.com facebook

Il Questore di Reggio Calabria Dott. Paolo Sirna in visita istituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria x.com