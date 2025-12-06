L’anticipo di Serie A Brescia a Reggio Emilia Capitan Della Valle punta al grande rilancio

Palla a due alle ore 20.30 per Brescia, in campo dopo la sosta nazionali che certamente non ha giovato ad Amedeo Della Valle (nella foto). Il capitano ha sbagliato due liberi chiave nel finale con l’Islanda, ottenendo meno minuti in Lituania. Ora il grande match da ex a Reggio Emilia, che lo riportò in Italia dieci anni dopo l’esperienza NCAA. Padroni di casa in pesante crisi di risultato, possibile il rientro di Kwan Cheatham, mentre la Germani potrebbe ritrovare CJ Massinburg. Così coach Matteo Cotelli: "A Reggio Emilia una sfida che si preannuncia carica di insidie, i nostri avversari hanno bisogno di vincere e mettere punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’anticipo di Serie A. Brescia a Reggio Emilia. Capitan Della Valle punta al grande rilancio

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Vittoria a Spoleto nell'anticipo del venerdì di serie C Femminile. Le nostre ragazze conquistano tre punti e si rilanciano in classifica! - facebook.com Vai su Facebook

Nell'anticipo della 8ª giornata di Serie A1 @DerthonaBasket si impone su Roseto Domani tutte le altre partite del turno in diretta su FLIMA ? flima.tv #LBFLIVE Vai su X

L’anticipo di Serie A. Brescia a Reggio Emilia. Capitan Della Valle punta al grande rilancio - 30 per Brescia, in campo dopo la sosta nazionali che certamente non ha giovato ad ... Riporta sport.quotidiano.net

Diretta Reggio Emilia Brescia/ Streaming video tv: altro test per la capolista (basket A1, 6 dicembre 2025) - Diretta Reggio Emilia Brescia streaming video tv: la capolista Germani fa visita alla Una Hotels che arriva da sei sconfitte consecutive. Si legge su ilsussidiario.net

Brescia, Cotelli: «A Reggio sfida che si preannuncia carica di insidie» - Germani Brescia ospite della UNA Hotels Reggio Emilia sabato 6 dicembre alle ore 20:30. Come scrive pianetabasket.com

Reggio Emilia non dispera di avere in campo Cheatham contro Brescia - La settimana che porta al ritorno in campionato dopo la finestra FIBA per la decima giornata LBA 2025- Scrive pianetabasket.com

Serie A: primo sorriso per Treviso che sbanca Reggio Emilia. Venezia ok a Udine - 87 e si conferma nel gruppone che sta al secondo posto in classifica, dietro le due capolista Bologna e Brescia. Scrive gazzetta.it