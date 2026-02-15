Reggio Calabria | via al progetto tunnel per un lungomare pedonale e rilancio turistico entro il 2036

Reggio Calabria ha annunciato l’avvio di un progetto per costruire un tunnel sotto il mare, per ridurre il traffico su Via Marina e creare un lungomare più accessibile. La città vuole migliorare l’attrattiva turistica e offrire ai cittadini un’area più sicura e vivibile entro il 2036. Un dettaglio concreto: i lavori prevedono una galleria lunga circa un chilometro, che collegherà il centro storico con le zone più periferiche.

Reggio Calabria Punta su un Tunnel Sottoterra per Rivoluzionare il Lungomare. Reggio Calabria si prepara a una trasformazione urbana ambiziosa: la realizzazione di un tunnel sotterraneo che libererà il traffico da Via Marina, trasformando il celebre lungomare in un’ampia area pedonale. L’iniziativa, promossa da Forza Italia nell’ambito del piano “Destinazione 2036”, mira a valorizzare il tratto di costa definito “il chilometro più bello d’Italia” e a rilanciare l’attrattività turistica della città. Un Progetto Decennale per il Rilancio di Reggio Calabria. L’idea di un tunnel che attraversi il cuore di Reggio Calabria non è nuova, ma la portata e l’ambizione del progetto presentato da Forza Italia puntano a un risultato ben preciso: emulare le soluzioni adottate in città come Parigi e Rio de Janeiro, dove la centralità del pedone è prioritaria.🔗 Leggi su Ameve.eu "100Strati", al Consiglio regionale di Reggio Calabria il gran finale del progetto Al Consiglio regionale di Reggio Calabria si svolge il gran finale del progetto “100Strati”, promosso dalla Regione Calabria, Calabria Film Commission e Comitato 100 Strati. Tindari verso il rilancio turistico, Pettina richiama il progetto green della Locanda: "Un’occasione da non archiviare" Dopo un decennio di attese, l’area archeologica di Tindari si appresta a una nuova fase di rilancio turistico, in linea con il progetto green della Locanda Pettina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Bergamotto di Reggio Calabria, via libera all’Igp: dossier a Bruxelles; Calabria in sviluppo, al via domani a Reggio il tour della fondazione Mask its academy nelle scuole a sud della regione · ilreggino.it; Calabria in Sviluppo, al via da Reggio il roadshow di Fondazione Mask ITS Academy e Confindustria; Università Mediterranea di Reggio Calabria: al via le iscrizioni per i Percorsi Abilitanti Docenti (60, 30 e 36 CFU) per l’A.A. 2025/2026. Reggio, al via il Carnevale 2026: sfilate in maschera e animazione in centro cittàI maggiori eventi in programma tra Piazza Duomo e Piazza De Nava. Attesa per la sfilata musicale con i personaggi Walt Disney ... citynow.it Reggio Calabria, area pedonale temporanea al Parco Lineare Sud per le società sportiveLa Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato di istituire, in via temporanea, un’area pedonale presso il Parco Lineare Sud per consentire alle società di atletica operanti sul territorio di svo ... strettoweb.com Meteo, le temperature massime di oggi: +19°C a Reggio Calabria facebook Dei 220 milioni pagati dallo Stato dal 2018 al 2024 per indennizzare i cittadini vittime di ingiusta detenzione, ben 78 sono stati versati in Calabria. Il 35% del totale. In una Regione dove Nicola Gratteri è stato pm prima a Reggio Calabria e poi a Catanzaro, dal x.com