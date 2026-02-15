Città Metropolitana l' impegno di Latella | Prossimi mesi di attività intensa

Giovanni Latella tornerà a lavorare in Città Metropolitana perché Giuseppe Ranuccio è stato eletto al consiglio regionale, lasciando il suo posto. Latella annuncia che nei prossimi mesi ci saranno molte iniziative e incontri pubblici per migliorare i servizi locali. In occasione del suo rientro, ha già programmato alcune visite nelle zone più colpite dai recenti problemi di viabilità.

Il consigliere appena rientrato tra i banchi di palazzo Alvaro subentrando a Ranuccio nella fine di legislatura è pronto a lavorare a pieno ritmo nei settori delle sue deleghe, sport e turismo La fine della legislatura è un passaggio che Latella, nel corso del suo intervento in aula, ha definito "non solo amministrativo, ma fortemente politico in una fase cruciale per il futuro della Città Metropolitana". Ha poi aggiunto: "Cercherò di profondere il massimo impegno sia nel settore dello sport sia del turismo, riservando grande attenzione alle varie problematiche del territorio".Il consigliere ha, poi, rivendicato con forza "la continuità politica e amministrativa con il percorso avviato dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà", sottolineando "la necessità di consolidare un'azione di governo che metta al centro i Comuni, i borghi e le comunità locali".