Volo sanitario da Reggio Calabria | tredicenne in pericolo di vita trasportata al Bambin Gesì

Una tredicenne in condizioni critiche è stata trasportata d’urgenza con un volo sanitario da Reggio Calabria a Roma. L’intervento, effettuato con un velivolo G-650 dell’Aeronautica militare, si è concluso positivamente. La giovane si trova ora presso l’ospedale Bambin Gesù, dove riceve le cure necessarie.

È andato tutto bene e si trova ora nell'ospedale Bambin Gesù di Roma la tredicenne che ieri sera è stata trasportata con un volo sanitario d’urgenza sulla tratta Reggio Calabria-Roma, effettuato con un velivolo G-650 dell’Aeronautica militare. La paziente, in pericolo di vita, come riporta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Aeronautica Militare: doppio trasporto sanitario urgente per due neonati con velivolo Gulfstream G650 Il velivolo del 31° Stormo ha trasportato due pazienti di soli due mesi, in imminente pericolo di vita, sulle tratte Lamezia Terme – Ciampino e Alghero – Torin - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, volo salva-vita per una 13enne in pericolo di vita trasferita d’urgenza a Roma - Si è concluso nella serata di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un’adolescente di 13 anni sulla tratta Reggio Calabria- Riporta strettoweb.com

Da Reggio Calabria a Roma: volo salva-vita dell’Aeronautica Militare per una 13enne - Durante il viaggio la giovane paziente è stata costantemente monitorata da un’équipe medica e accompagnata dalla madre, garantendo sicurezza e assistenza completa ... Come scrive msn.com

L'Aeroporto di Reggio Calabria #travel #perte #calabria #aeroporto #reggiocalabria #ryanair

Video L'Aeroporto di Reggio Calabria #travel #perte #calabria #aeroporto #reggiocalabria #ryanair Video L'Aeroporto di Reggio Calabria #travel #perte #calabria #aeroporto #reggiocalabria #ryanair