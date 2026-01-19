Elezioni comunali a Cattolica Foronchi pensa al secondo mandato Il centrodestra promette una novità

Le prossime elezioni comunali a Cattolica si avvicinano, con Foronchi che valuta un secondo mandato. Il centrodestra si presenta con proposte di novità e continuità. Federico Tommasini, attuale sindaco, si ripresenta e punta a confermare il suo ruolo nel primo semestre del 2027, mantenendo un dialogo aperto con la cittadinanza e le forze politiche locali.

di Federico Tommasini Primo semestre del 2027: è la data in cui lo scranno da sindaco di Cattolica tornerà in gioco. Un cammino ancora lungo, oltre 365 giorni per decidere, cambiare rotta e allungare sul fronte politico opposto. Ma verso le prossime comunali, il primo interrogativo da sciogliere per la Regina riguarda il futuro di Franca Foronchi (in foto in alto): sarà lei a tentare la riconferma a sindaca o il centrosinistra punterà su un nuovo nome? La prima cittadina per ora mantiene un profilo prudente. A fine anno aveva spiegato di non aver ancora sciolto la riserva. "Voglio vedere come andrà il 2026 e il completamento del lavoro avviato – aveva dichiarato la prima cittadina –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mancano meno di dieci mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e Donald Trump si prepara a influenzare il processo elettorale. Fin dalla sua riconferma come presidente, avvenuta a gennaio dell’anno scorso, l’ex mandatario ha indirizzato attenzione e strategie verso questa importante tornata elettorale, che potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico americano.

E' già "toto sindaco" a Catania, Trantino pensa a un secondo mandato ma è guerra aperta

A Catania, le dinamiche politiche per la corsa al sindaco sono in fermento, con Trantino che valuta un secondo mandato e altri candidati pronti a sfidarlo. Le discussioni si intensificano, ma le decisioni definitive si avvicinano, mantenendo i cittadini in attesa di chiarimenti. In un contesto di incertezza, le prossime settimane saranno decisive per capire l’identità del futuro amministratore della città.

