Reggina | Scopelliti e Ballarino inattesa stretta di mano al derby Un segnale per il futuro del club amaranto?

Derby al Granillo: Scopelliti e Ballarino, una stretta di mano che riaccende la Reggina. Un gesto inatteso ha catturato l’attenzione durante il derby Reggina-Messina di oggi: l’ex sindaco Giuseppe Scopelliti e il patron del club, Nino Ballarino, si sono stretti la mano al Granillo. Un incontro che sorprende, considerando le passate critiche di Scopelliti alla gestione del club amaranto e che apre nuovi interrogativi sul futuro della società. Un Ritorno Inaspettato al Granillo. La presenza di Giuseppe Scopelliti allo stadio Granillo non è passata inosservata. L’ex sindaco, figura di spicco della politica calabrese, ha fatto ritorno sugli spalti dopo un lungo periodo di assenza, attirando l’attenzione di tifosi e osservatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Adejo e altri dieci giocatori scendono in campo oggi per la sfida tra Reggina e Messina, a causa di una selezione limitata da infortuni e squalifiche.

