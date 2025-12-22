FERNO (Varese), 22 dicembre 2025 – Ha picchiato e violentato l’ex amante, in un’incredibile spirale di violenza che ha coinvolto anche la moglie dell’aggressore: solo il segnale antiviolenza, il pollice piegato nel palmo coperto dalle altre dita, fortunatamente intercettato da una passante mentre la donna era in auto con il violento, pochi giorni fa ha infine consentito alla vittima di tutti questi soprusi di salvarsi dal suo aguzzino, arrestato. Inizio della vicenda. La vicenda che si è consumata a Ferno, centro di poco meno di 7mila abitanti nel Varesotto, racconta di un quadro fatto di abusi, manipolazione e segregazione e ha avuto inizio nel maggio scorso su una pagina social dedicata agli appassionati di motociclismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segregata e abusata dall’amante, salva grazie al gesto antistupro con mano. Ecco come è il segnale

Leggi anche: Calci, pugni e abusi all’ex amante: donna si salva con il segnale antiviolenza. Un 37enne arrestato a Ferno

Leggi anche: Pavia, picchiata e segregata in casa per 24 ore: si salva grazie al Gps

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

@follower L'uomo avrebbe abusato di una giovane turista dopo averla fatta bere e segregata in un locale del centro storico. Decisiva la denuncia della vittima ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook