Reggiana a Venezia | sfida cruciale per la salvezza LBA dopo le sconfitte in FIBA Europe Cup Priftis cerca la reazione

Venezia sfida Reggio Emilia: la Pallacanestro Reggiana cerca la svolta al Taliercio. Mestre, 15 febbraio 2026 – La Pallacanestro Reggiana è oggi alle prese con una sfida cruciale sul campo dell’Umana Venezia, in un match che potrebbe segnare una svolta nella sua lotta per la salvezza in LBA. La partita, in diretta alle 17, arriva dopo due sconfitte consecutive in FIBA Europe Cup e mette a dura prova la squadra di coach Priftis, chiamata a reagire per evitare di scivolare ulteriormente in classifica. Un momento delicato per la Pallacanestro Reggiana. La trasferta al Taliercio si presenta particolarmente complessa per la Pallacanestro Reggiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Dinamo Sassari chiude la sua avventura in FIBA Europe Cup con una vittoria in trasferta a Saragozza.

La Dinamo Sassari apre la seconda fase della FIBA Europe Cup con una sconfitta casalinga contro l’Aliaga Petkimspor, in una partita combattuta che si conclude con il risultato di 72-76.

Reggio, Priftis: Dopo Venezia e la sosta qualcosa cambierà nel nostro giocoDomani alle 17, al Taliercio di Mestre, la Pallacanestro Reggiana farà visita a una Reyer Venezia che si sta dimostrando tra le più solide edizioni degli ultimi anni, ... pianetabasket.com

Priftis dopo la sconfitta di coppa: Troppi errori, ora testa a VeneziaREGGIO EMILIA – Brutta serata a Sarajevo per la Una Hotels, che chiude al secondo posto il suo girone e dovrà ora affrontare nei quarti di finale la corazzata spagnola Murcia. È stata una partita dif ... reggionline.com

Casademont Zaragoza - Banco di Sardegna Dinamo Sassari FIBA Europe Cup 2025-2026 - Second Round - Group N Zaragoza, 10/02/2026 Foto L.Canu / Ciamillo-Castoria facebook