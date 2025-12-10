Basket la Dinamo Sassari cade in casa contro l’Aliaga Petkimspor in FIBA Europe Cup

La Dinamo Sassari apre la seconda fase della FIBA Europe Cup con una sconfitta casalinga contro l’Aliaga Petkimspor, in una partita combattuta che si conclude con il risultato di 72-76. La gara segna l’inizio del girone N e mette in evidenza le sfide che attendono i sardi in questa fase del torneo.

La Dinamo Sassari inaugura la seconda fase della FIBA Europe Cup con una sconfitta casalinga contro i turchi dell' Aliaga Petkimspor (72-76) per la prima giornata del gruppo N. Dopo un primo quarto in salita i sardi sono riusciti a rimettersi in scia degli avversari, accusando nuovamente il colpo nel finale nonostante un tentativo d'orgoglio nei secondi conclusivi che però non è bastato ad evitare il ko. 15 punti e 7 rimbalzi di Carlos Marshall e 13 punti di RaShawn Thomas tra le fila della Dinamo, con 9 punti dell'ex Napoli e Verona Jacob Pullen – 18 punti di Yannick Franke miglior realizzatore per gli ospiti, con 12 punti messi a referto da Roberts Blumbergs e Stanley Whittaker autore dei liberi decisivi nel finale di partita.