Questa sera a Otto e mezzo su La7, Marco Travaglio e Alessandro Sallusti si sono affrontati in diretta. La discussione si è concentrata sulla campagna referendaria e sulla posizione di Torino. Travaglio ha smontato le argomentazioni di Sallusti e ha criticato la card del Comitato Sì, sottolineando che il No non riguarda affatto Torino. La discussione è stata accesa e ha acceso il dibattito tra i due giornalisti.

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Alessandro Sallusti, direttore della testata online politicoquotidiano.it e portavoce del Comitato per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia. A sollevare il caso è la conduttrice Lilli Gruber, che chiede conto a Sallusti della card diffusa sui social dal Comitato “Sì Riforma”, nella quale compare l’immagine dell’aggressione al poliziotto durante gli scontri di Torino del 31 gennaio 2026, accompagnata dalla scritta “Loro votano no”. “ Voi scrivete che gli autori delle violenze di Torino votano No al referendum – domanda ironicamente la giornalista – Allora mi è venuta questa curiosità: li avete identificati e intervistati questi violenti? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio smonta la tesi di Sallusti e la card del Comitato Sì: “Il No non c’entra niente con Torino”. Su La7

Il procuratore Gratteri smaschera il fronte del Sì, accusando alcuni di essere in malafede.

Il referendum sulla giustizia rappresenta un’occasione importante per i cittadini di esprimersi su temi fondamentali.

