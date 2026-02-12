Referendum sulla giustizia gara di faziosità che confonde gli elettori

Da giorni la campagna sul referendum sulla giustizia si fa sempre più confusa e faziosa. I politici si scambiano accuse e battaglie, mentre gli elettori fatica a capire cosa cambia realmente. La discussione si sposta spesso su polemiche e prese di posizione, lasciando da parte i temi concreti. Alla fine, molti cittadini si sentono più disorientati che informati.

È chiaro e normale che, da qualche giorno, il grado di visibilità dell’attività svolta all’interno dei Palazzi del Potere risulti diminuita. Ciò è dovuto all’alto grado di share dei Giochi di Milano e di Cortina, mentre il lavoro di chi siede sugli scranni del potere politico si sta svolgendo regolarmente. Non è possibile affermare che ciò avvenga senza ritardi, perché i Giochi sono un’evenienza che, già da un lasso di tempo notevole, nel Paese di per sè si è presentata poche volte. Eppure all’interno di quei palazzi c’è tanto da fare oltre il lavoro di routine. Anche se è in atto un importante rimpasto di alleanze e la formazione di nuove compagini, quasi sempre derivate dalla gemmazione di un partito già esistente, attualmente il target da raggiungere in prospettiva è l’ importante scadenza di fine marzo da rispettare senza indugi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Referendum Giustizia

Il referendum costituzionale sulla giustizia si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Gli italiani si preparano a votare nel referendum più discusso degli ultimi anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Ultime notizie su Referendum Giustizia

Argomenti discussi: Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Bipopulismo referendario La destra del Sì sta battendo la sinistra del No nella gara delle menzogne e delle infamie; Referendum giustizia, il Pd posta un video per il no con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste degli azzurri; Referendum, video Pd per il no mostra l’Italia del curling. Coni indignato. Mosaner: rimuovetelo.

Referendum sulla giustizia, gara di faziosità che confonde gli elettoriÈ chiaro e normale che, da qualche giorno, il grado di visibilità dell’attività svolta all’interno dei Palazzi del Potere risulti diminuita. Ciò è dovuto all’alto grado di share dei Giochi di Milano e ... ildenaro.it

Referendum Giustizia, meme del Pd sul curling indigna Coni e portabandiera Mosaner: Schlein lo fa rimuovereDopo le polemiche di Mosaner e Coni per il meme sul curling, il Pd di Elly Schlein rimuove il video col riferimento al referendum sulla Giustizia ... virgilio.it

Il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia divide il Paese Si preannuncia ancora molto incerto, cosa sta succedendo facebook

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com