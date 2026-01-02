Il referendum sulla giustizia è previsto per la seconda metà di marzo, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. La questione riguarda diverse riforme e aspetti del sistema giudiziario italiano. La decisione di convocare il voto evidenzia l’importanza di un confronto pubblico e partecipato, in un momento in cui il tema rimane al centro del dibattito politico e sociale.

ROMA (ITALPRESS) – In merito al referendum sulla Giustizia “la data non è stata ancora fissata” e si voterà “presumibilmente nella seconda metà di marzo”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro Carlo Nordio, che aggiunge: “Siamo convinti che più informiamo gli elettori su contenuto e importanza di questa riforma, più li porteremo alle urne, e con risultati positivi”. Anche se il faccia a faccia con l'Anm ancora non c'è stato. “E' l'Anm che ha detto no – sottolinea Nordio -. Io ho chiesto un confronto ‘uno a unò. Prima ha rifiutato il presidente Parodi. Poi il segretario Maruotti e poi tutti gli altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nordio “Referendum su giustizia dopo metà marzo, Anm teme confronto”

Leggi anche: Riforma giustizia, Nordio: “Referendum nella prima metà di marzo”

Leggi anche: Nordio: “Vittoria dedicata alla democrazia, apertissimo a un confronto tv con l’Anm. Referendum tra marzo e aprile”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nordio: «Il referendum sulla giustizia nella seconda metà di marzo. I magistrati hanno paura di confrontarsi con me»; Una firma contro la Casta; Referendum Giustizia, è scontro sul voto degli italiani all’estero: raccolte quasi 150mila firme; Referendum giustizia: Comitato Società Civile per il NO lancia campagna 10 gennaio e sostiene raccolta firme.

Nordio “Referendum su giustizia dopo metà marzo, Anm teme confronto” - ROMA (ITALPRESS) – In merito al referendum sulla Giustizia “la data non è stata ancora fissata” e si voterà “presumibilmente ... iltempo.it