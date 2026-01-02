Nordio Referendum su giustizia dopo metà marzo Anm teme confronto
Il referendum sulla giustizia è previsto per la seconda metà di marzo, anche se la data precisa non è ancora stata stabilita. La questione riguarda diverse riforme e aspetti del sistema giudiziario italiano. La decisione di convocare il voto evidenzia l’importanza di un confronto pubblico e partecipato, in un momento in cui il tema rimane al centro del dibattito politico e sociale.
ROMA (ITALPRESS) – In merito al referendum sulla Giustizia “la data non è stata ancora fissata” e si voterà “presumibilmente nella seconda metà di marzo”. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro Carlo Nordio, che aggiunge: “Siamo convinti che più informiamo gli elettori su contenuto e importanza di questa riforma, più li porteremo alle urne, e con risultati positivi”. Anche se il faccia a faccia con l'Anm ancora non c'è stato. “E' l'Anm che ha detto no – sottolinea Nordio -. Io ho chiesto un confronto ‘uno a unò. Prima ha rifiutato il presidente Parodi. Poi il segretario Maruotti e poi tutti gli altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
