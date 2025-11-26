L’altra Salis la spara grossa | anche chi trasporta migranti è un lavoratore e lo pagano per un servizio
L’eurodeputata difende chi traffica esseri umani: «Si occupano di persone che hanno scelto volontariamente di partire». Poi fa a pezzi la storia: «Somigliano a quanti aiutarono gli ebrei a fuggire durante il nazifascismo». Ilaria Salis non delude mai. Non è solo una questione di quantità - in effetti, esterna molto e sugli argomenti più disparati - ma è una questione di stravaganza. Si infila in certi argomenti, come quello di cui parleremo tra poco, in un modo che non si capisce bene se ci sia un capo e una coda. 🔗 Leggi su Laverita.info
