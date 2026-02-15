nordio difende il csm dal sistema para mafioso

Titolo del Corriere: Referendum, bufera sulle parole di Nordio: «Il sorteggio eliminerà il sistema para-mafioso del Csm». Anm: «Offende le vittime». No, non offende le vittime, offende il sistema. Vale a dire che con la riforma oggetto del referendum Nordio intende difendere il Csm dai danni del sistema para-mafioso che, secondo lui, è presente nell’organismo costituzionale. Nordio ha espresso in buona lingua italiana il suo pensiero. C’è sempre qualcuno che capisce ciò che nessuno ha detto. ( Ard ). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Carlo Nordio ha definito il sistema del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso” a causa di una sua opinione espressa durante un’intervista a Il Mattino.

Carlo Nordio ha accusato duramente il Consiglio superiore della magistratura, definendo il sistema di nomine dei giudici un “meccanismo para-mafioso”.

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?; Nordio accusa l’Anm: il sorteggio al Csm fa paura perché mette fine al potere delle correnti; Referendum, Gratteri sulla riforma Nordio: L’obiettivo è avere un Csm più debole e una magistratura meno tutelata; Nordio contro il Csm, FdI chiama alla sfida.

