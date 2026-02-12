Referendum | Braga ' attacco Nordio strumentale e inaccettabile'

Il sindaco di Roma, Roberto Braga, non ha nascosto il suo sdegno dopo le parole del ministro Nordio. Quest’ultimo ha accusato la sinistra di usare il referendum come strumento politico per coprire i problemi del governo sulla sicurezza. Braga ha commentato che Nordio manca di senso della misura e lo ha definito un attacco strumentale e inaccettabile. La polemica continua a dividere le parti coinvolte, mentre il dibattito sulla riforma si fa sempre più acceso.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta Nordio manca del senso della misura. Nel becero tentativo di coprire i fallimenti del governo sulla sicurezza, attacca la sinistra. Non accettiamo nessuna lezione sulla lotta alla violenza politica perchè abbiamo pagato un tributo di sangue per difendere la democrazia dagli attacchi del terrorismo rosso e nero. Se, come dice, il Ministro Nordio conosce la storia di quegli anni, il fatto che la travisi volutamente dimostra l'attacco strumentale e inaccettabile". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

