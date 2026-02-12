Referendum | Boccia ' destra nervosa irresponsabile evocare Br'

La politica si accende dopo le dichiarazioni di Boccia. Il presidente annuncia che la destra, secondo lui, si mostra nervosa e irresponsabile nel parlare di referendum e di Brunetta. Nel frattempo, il governo si prepara a rispondere alle polemiche, mentre il ministro Nordio ribadisce che non tenterà di riscrivere la storia. La tensione tra le parti aumenta, con commenti che si susseguono senza sosta.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Al ministro Nordio non riuscirà di riuscirà di riscrivere la storia, non gli riuscirà. Hanno mai sentito Berlinguer o Lama pronunciare le parole folli che oggi il ministro Nordio sta addebitando a pezzi di storia del nostro Paese? Le parole del titolare del dicastero della giustizia si confermano gravi e irresponsabili. Ha evocato le Br come se il nostro Paese stesse ancora in quelle condizioni". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, intervenendo al question time in Aula al Senato replicando al ministro Nordio. "Respingiamo con fermezza qualsiasi accostamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha parlato chiaro durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

La destra blocca la possibilità per i fuorisede di votare al referendum di marzo.

Il governo boccia il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, escludendo circa 5 milioni di cittadini. Le proteste e l’iniziativa dal basso per garantire il diritto di voto - facebook.com facebook