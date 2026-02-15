Ravenna | Sanità e rimpatri al centro del dibattito Sindaco e governatore contestano Salvini sull’indagine ai medici

A Ravenna, il sindaco e il governatore hanno criticato duramente Salvini dopo che il ministro aveva parlato dell’indagine sui medici dell’ospedale. La polemica nasce dalla vicenda di sei medici delle Malattie Infettive, accusati di aver firmato certificati che avrebbero rallentato i rimpatri di stranieri irregolari. La Regione Emilia-Romagna ha reagito con fermezza, chiedendo chiarimenti sulla posizione del governo.

Ravenna, scontro sulla sanità e i rimpatri: il sindaco e il governatore contestano Salvini. Ravenna, Emilia-Romagna – Una forte reazione congiunta del sindaco Alessandro Barattoni e del governatore dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, si è levata contro le dichiarazioni del ministro Matteo Salvini relative all’indagine che coinvolge sei medici del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna, accusati di aver firmato certificati medici che avrebbero ostacolato i procedimenti di rimpatrio di cittadini stranieri irregolari. La vicenda solleva questioni cruciali sul ruolo della sanità nei contesti migratori e sulle responsabilità del personale medico.🔗 Leggi su Ameve.eu

