Indagine in ospedale il sindaco replica a Salvini | Così i rimpatri non funzionano non tocca ai medici garantire la sicurezza

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha risposto a Matteo Salvini dopo che la procura ha aperto un’indagine su sei medici dell’ospedale, accusati di aver rilasciato certificati falsi per evitare rimpatri. La polemica nasce dal fatto che, secondo Barattoni, non spetta ai medici garantire la sicurezza dei rimpatri, ma alle autorità competenti. Un esempio concreto riguarda un medico che avrebbe firmato un certificato per un immigrato senza averlo visitato, alimentando il dibattito sulla gestione delle pratiche di espulsione.

Il sindaco interviene sulla polemica sorta dopo l'indagine della Procura di Ravenna denunciando "l'inefficienza delle procedure di rimpatrio" e "la mancanza di tutela per cittadini e operatori" "Ho appreso a mezzo stampa - spiega il sindaco - della perquisizione avvenuta al reparto Malattie Infettive dell'ospedale, nell'ambito di un'indagine riguardante la certificazione necessaria ai nulla osta per accedere ai centri per rimpatrio di cittadini extracomunitari irregolari. Ho piena fiducia nel lavoro della Magistratura, alla quale compete in questa fase l'accertamento di eventuali responsabilità individuali".