Antichi Amori | a San Valentino tra storia poesia e gusto

A San Valentino, tra storia, poesia e gusto, si ripercorrono le origini di questa festa. Prima che diventasse un appuntamento commerciale, l’amore era considerato una forza divina, un potere che guidava i destini delle persone. Ricordare come i Romani veneravano Venere aiuta a capire quanto questa celebrazione abbia radici profonde e antiche.

Prima che esistesse San Valentino, a vegliare sugli innamorati c'era Venere. Per i Romani l'amore non era solo un sentimento: era una forza divina, un richiamo potente che muoveva desideri, scelte, destini. Si amava con intensità, senza timore, tra simboli, rituali e parole capaci di attraversare i secoli. Antichi Amori nasce proprio da questa eredità. Nelle sale del Museo Archeologico "Carlo Cicala" di Priverno, il passato prende voce sabato 14 febbraio in una visita tematica che racconta come l'amore veniva vissuto, rappresentato e custodito nel mondo romano. Reperti, oggetti e contesti archeologici diventano indizi preziosi di relazioni, promesse, passioni quotidiane, mentre i versi dei poeti latini, interpretati da Filippo Campana della compagnia Matutateatro, restituiscono emozioni sorprendentemente vicine alla nostra sensibilità.

