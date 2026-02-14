San Valentino in versi | Quando amor mi spira un pomeriggio di letture da Leopardi a Dante

Il Punto Lettura Classe organizza domenica 15 febbraio l'evento

Domenica 15 febbraio, il Punto Lettura Classe ospita "Quando Amor mi spira", un pomeriggio di letture poetiche per celebrare in versi la festa degli innamorati. Tra le letture in programma, “Il pensiero dominante” di Giacomo Leopardi, la lirica che il poeta di Recanati dedicò alla nobildonna fiorentina Fanny Targioni Tozzetti; "Donne che avete intelletto d'amore", versetti danteschi dal 19esimo capitolo della Vita Nova, e un estratto di Purgatorio XXIV, dove il Sommo Poeta esalta le rime del Dolce Stilnovo. L'evento è a cura di Rinascimento Poetico, il movimento inclusivo dedicato alla poesia fondato dall'artista e scrittore ravennate Paolo Gambi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sabato 14 febbraio alle 17.

Nel mese di febbraio 2026, le librerie si riempiono di nuove uscite che promettono emozioni forti.

