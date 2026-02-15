Ravenna | 41 studenti si sfidano nel greco antico all’Agone Placidiano montepremi da 1800 euro

A Ravenna, 41 studenti provenienti da 14 licei italiani si sfidano nel tradurre dal greco antico durante l’Agone Placidiano, una gara che premia con 1800 euro in premi. La competizione si svolge domani all’Agone Placidiano, attirando giovani provenienti da tutta Italia pronti a mettere alla prova le proprie competenze linguistiche.

Ravenna celebra l’Agone Placidiano: 41 studenti in gara per la sfida di traduzione dal greco antico. Ravenna si prepara ad ospitare domani l’Agone Placidiano, la prestigiosa competizione nazionale che mette alla prova le abilità di traduzione dal greco antico di 41 studenti provenienti da 14 licei italiani. L’edizione 2026, arricchita da un significativo numero di patrocini e un montepremi di 1800 euro, si svolgerà presso il liceo classico ‘Dante Alighieri’, confermando la città come un centro di eccellenza per gli studi classici. Un evento consolidato con un crescente sostegno istituzionale. L’Agone Placidiano, un appuntamento atteso da appassionati e studiosi, ha visto aumentare il proprio prestigio grazie al coinvolgimento di diverse istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

