Giovedì si disputa la Supercoppa Italiana, un evento di grande rilievo nel calcio nazionale. Con un montepremi che si avvicina ai 23 milioni di euro, questa competizione rappresenta un’importante occasione per le squadre in campo. Calcio e Finanza analizza il valore economico e i benefici legati alla vittoria di questa prestigiosa coppa.

© Ilnapolista.it - Giovedì si gioca la Supercoppa: montepremi da 23 milioni di euro (Calcio e Finanza)

Quanto vale vincere la Supercoppa italiana? Ce lo dice Calcio e Finanza: “Un montepremi da quasi 23 milioni di euro. E’ questa la cifra che si spartiranno le squadre partecipando all’edizione 2025 del torneo (in programma la prossima settimana, tra il 18 e il 22 dicembre), grazie all’organizzazione della manifestazione in Arabia Saudita. Si tratta della terza edizione con il format della Final Four e vedrà in campo Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in Serie A), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e Milan (finalista Coppa Italia)”. E continua: “Le due semifinaliste perdenti incasseranno così 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni di euro. Ilnapolista.it

Manca poco alle Feste, ma il Giovedi proseguono le Serate Ludiche ancora fino al 18 Dicembre con gli amici di @officina.ludica!!! Ma potete sempre venire a giocare con i vostri amici, ricordatevi solo di prenotare Che aspetti a scoprire anche tu l'Odin - facebook.com facebook