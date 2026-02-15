Oggi, domenica 15 febbraio, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, dopo le ultime notizie sul calciomercato. I giornali evidenziano le voci di mercato che coinvolgono i giocatori e le possibili strategie della società per rafforzare la rosa. Tra le pagine, si leggono anche commenti e analisi sulle prestazioni recenti della squadra, con particolare attenzione alle sfide imminenti.

Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultime Gol En-Nesyri, l’ex obiettivo del calciomercato Juventus si sblocca subito in Arabia: a segno così con l’Al Ittihad – VIDEO Rinnovo Kalulu, la Juve è pronta a respingere così le sirene dalla Premier: presenterà al francese questa proposta. I dettagli Tudor Tottenham, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus si lega agli Spurs fino a fine stagione. Il comunicato e tutti i dettagli Juventus Next Gen, le date e gli orari ufficiali dalla trentaduesima alla trentottesima giornata di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 15 febbraio

Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano spazio alla Juventus.

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus.

Rassegna Stampa 04022026 – Tutte le prime pagine di oggi TUTTONOTIZIE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.