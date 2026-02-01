Questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani dedicano spazio alla Juventus. I giornali si concentrano sui temi caldi della squadra, dai risultati recenti alle prossime sfide. È un'istantanea chiara su ciò che si parla in casa bianconera, senza troppi giri di parole.

Boga Juve, è fatta: colpo a sorpresa dei bianconeri! Sarà lui il vice Yildiz, tutti i dettagli dell’operazione col Nizza Calciomercato Juve: la Fiorentina ha chiesto informazioni per Joao Mario. Cosa filtra Kolo Muani Juve, resta la priorità assoluta: semaforo verde del PSG, e il Tottenham. Ultime Mercato Juve, Ottolini guarda in Olanda per rinforzare l’out di destra. Ecco il profilo individuato: è del PSV Brambilla: «Continuiamo sulla nostra strada. Conosciamo bene Cerri, ha caratteristiche che ci mancavano» Licina Juve, ci siamo: tutto fatto per l’arrivo del giovane trequartista in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 febbraio

RASSEGNA STAMPA 29 01 2026 Juve ai Playoff, sorteggio alle 1200 e caos Champions #TUTTONOTIZIE

Kalulu sedotto da Lucio alla Juve, Tuttosport in apertura: Spalletti il visionarioSpalletti il visionario scrive Tuttosport in apertura con l'intervista esclusiva a Pierre Kalulu. Il difensore francese sedotto dal tecnico:. tuttomercatoweb.com

Prime pagine: Thuram: Dai Juve vinco con te; SpareggioneLa Gazzetta dello Sport si concentra sulla sfida tra Juventus e Napoli che andrà in scena oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 18 all’Allianz Stadium. Tra i protagonisti anche Thuram che ha raccontato ... gianlucadimarzio.com

