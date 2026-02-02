Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 2 febbraio

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i principali quotidiani sportivi italiani dedicano ampio spazio alla Juventus. Le prime pagine sono piene di notizie sul club, con analisi e aggiornamenti sulle ultime partite e sui prossimi impegni. Gli appassionati seguono con attenzione ogni dettaglio, mentre i giornalisti continuano a monitorare da vicino ogni mossa della squadra.

Sorloth Juve, spunta anche il centravanti dell’Atletico Madrid! Possibile tentativo in queste ore, mentre Icardi. Le ultimissime Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero Icardi Juve, più di un semplice sondaggio per l’attaccante del Galatasaray: cosa filtra a un giorno dalla fine del mercato Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Pineto: «Partita difficile, normale soffrire un po’. La crescita del gruppo è evidente» Chi è Justin Oboavwoduo, nuovo acquisto della Juventus dal Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

