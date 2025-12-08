Pallanuoto paralimpica alla Rari Nantes Florentia anche la Supercoppa Italiana
FIRENZE – La Rari Nantes Florentia scrive un’altra pagina memorabile nella pallanuoto paralimpica italiana, conquistando la Super Coppa Italiana con una vittoria spettacolare per 12-10 contro i rivali storici del Lions Club Napoli. Un successo che va ben oltre il punteggio e che consacra la formazione di coach Laura Perego come la squadra da battere, la più vincente e dominante dell’era FINP. Dopo uno scudetto conquistato con autorità e una Coppa Italia da incorniciare, l a Florentia chiude la stagione centrando un triplete da leggenda, simbolo di continuità tecnica, mentalità vincente e capacità di emergere nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
