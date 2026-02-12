Storica vittoria per l’Italia primo successo all’ICC Men’s T20 World Cup 2026 Nepal battuto per 10 wicket a Mumbai

L’Italia ottiene la sua prima vittoria all’ICC Men’s T20 World Cup 2026. Al Wankhede Stadium di Mumbai, gli azzurri battono il Nepal con un risultato schiacciante: 124 punti senza wicket in appena 12,4 overs, dopo aver limitato gli avversari a 123 in 19,3 overs. La chiave del successo sono stati gli opening Anthony e Justin Mosca, che hanno segnato 124 punti senza perdere nemmeno un wicket. È una vittoria storica per il nostro cricket, che può finalmente sorridere in questa competizione

La nazionale italiana di cricket ha ottenuto la sua prima storica vittoria all'ICC Men's T20 World Cup 2026, sconfiggendo il Nepal per 10 wicket in un match giocato al Wankhede Stadium di Mumbai nell'ambito della fase a gironi del torneo mondiale.

