Raid dei ladri nella notte | spari in aria per allontanarli

Nella notte tra il 11 e il 12 dicembre 2025, le campagne di Castelfiorentino sono state teatro di un intervento di sicurezza durante un tentativo di furto da parte di una banda di ladri. La situazione si è conclusa con l'uso di spari in aria per mettere in fuga i malviventi, creando scompiglio tra i residenti e le forze dell'ordine.

Castelfiorentino (Firenze), 12 dicembre 2025 – Nottata rocambolesca nelle campagne castellane a causa del raid di una banda di ladri. Bilancio finale: un tentato furto – sventato, per l’esattezza, sul nascere –, tramite alcuni colpi di arma da fuoco esplosi in aria al solo scopo di deterrenza. A sparare, con il solo obiettivo di mettere in fuga i malviventi intenzionati a quanto pare a rubare un autoveicolo aziendale, sarebbe stata, stando a quanto trapela da fonti investigative, una guardia venatoria. È l’episodio concretizzatosi ieri alle luci dell’alba in un’ azienda agricola Castello di Oliveto in via di Monte Olivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raid dei ladri nella notte: spari in aria per allontanarli

Acerra (NA). Arresto in diretta di 5 rapinatori eseguito dalla Polizia di Stato

