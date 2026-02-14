Andrea Stroppa, responsabile italiano di Musk, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito con la sua Smart un ragazzo di 18 anni. L’incidente è successo la sera del 31 gennaio nel quartiere Collatino, dove il giovane è stato travolto mentre attraversava la strada. La polizia sta cercando di capire se Stroppa abbia rispettato le norme di sicurezza al momento dello scontro.

Svolta nell’inchiesta sull’investimento mortale avvenuto la sera del 31 gennaio nel quartiere Collatino. Alla guida della Smart che ha travolto e ucciso Mirco Garofano, 18 anni, studente residente ad Artena, c’era Andrea Stroppa, 32 anni, informatico romano e referente italiano di Elon Musk. Da quanto riportato da Il Messaggero, per lui è quindi scattata l’iscrizione nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, atto dovuto mentre sono in corso gli accertamenti. L’incidente è avvenuto lungo via Filippo Fiorentini. Secondo quanto ricostruito finora dalla Polizia locale, il giovane stava attraversando la strada quando è stato investito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: il referente italiano di Musk ha investito con la Smart un 18enne

